Компания Mitsubishi пересмотрела стоимость всех комплектаций внедорожника, за исключением базовой.

Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport подорожал в РФ в июле до 50 тыс. рублей. Как сообщили эксперты «Цена Авто», стоимость выросла на 0,8-1,4% или 30-50 тыс. рублей.

Дизельные варианты в июле подорожали на 30 тыс. рублей, тогда как бензиновые прибавили в цене 50 тыс. рублей.

Минимальная стоимость автомобиля сохранилась и составляет 2 929 000 рублей, тогда как топовый вариант теперь обойдется в 3 919 000 рублей.