Главная » Новости

Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport подорожал в РФ в июле до 50 тыс. рублей

Просмотров 5 Опубликовано Обновлено

Компания Mitsubishi пересмотрела стоимость всех комплектаций внедорожника, за исключением базовой.

Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport подорожал в РФ в июле до 50 тыс. рублей. Как сообщили эксперты «Цена Авто», стоимость выросла на 0,8-1,4% или 30-50 тыс. рублей.

Дизельные варианты в июле подорожали на 30 тыс. рублей, тогда как бензиновые прибавили в цене 50 тыс. рублей.

Минимальная стоимость автомобиля сохранилась и составляет 2 929 000 рублей, тогда как топовый вариант теперь обойдется в 3 919 000 рублей.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика