В России проанализировали предложения на первичном авторынке, и выделили рамные внедорожники, которые имеют наименьшую цену по состоянию на конец июля.

Рейтинг ТОП-5 составили эксперты CarsWeek.ru, которые сообщили, что УАЗ «Хантер» возглавил ТОП-5 дешевых рамных внедорожников в РФ в июле 2021 года с ценником от 917 тыс. рублей.

Второе место в списке также заняла отечественная модель от УАЗа, а именно внедорожник УАЗ «Патриот», правда его стоимость уже перевалила за 1 млн рублей.

В минимальной комплектации этот автомобиль продается по цене от 1 034 000 рублей. В тройке самых доступных моделей рамных внедорожников располагается Suzuki Jimny.

Его стоимость стартует уже от 1 789 000 рублей. Следующим в ТОП-5 оказался китайский автомобиль Haval H9, предлагаемый за 2 750 000 рублей минимум.

Ну и на пятом месте с ценником от 2 929 000 рублей находится японский внедорожник Mitsubishi Pajero Sport.