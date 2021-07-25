Volkswagen сделал новый салон для кроссовера Volkswagen Tiguan

Китайское подразделение Volkswagen для семейства Tiguan разработало новый салон, который будет предлагаться пока только на автомобилях, выпущенных на совместном заводе SAIC-Volkswagen.

Новый салон будет в Tiguan L и купеобразном Tiguan X, где нем появился огромный 12-дюймовый «парящий» дисплей и новый селектор коробки передач.

Также автомобили получили оригинальные кресла и двухцветную обивку.

Технически Tiguan L и Tiguan X не отличаются от предыдущей версии, то есть в Китае кроссоверы предлагаются с двухлитровым 186-сильным турбомотором или 220-сильным агрегатом.

Привод может быть передний или полный, причем для полноприводных версий доступен исключительно 220-сильный агрегат.

Для Tiguan L еще предлагается 1,4-литровый ДВС в составе гибридной силовой установки мощностью 211 л.с. У Tiguan L еще есть и 150-сильный мотор с роботизированной коробкой передач.

Сейчас Tiguan L в КНР в пересчете стоит 2,46 млн рублей, а Tiguan X от 2,8 млн рублей.