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Volkswagen сделал новый салон для кроссовера Volkswagen Tiguan

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Китайское подразделение Volkswagen для семейства Tiguan разработало новый салон, который будет предлагаться пока только на автомобилях, выпущенных на совместном заводе SAIC-Volkswagen.
Новый салон будет в Tiguan L и купеобразном Tiguan X, где нем появился огромный 12-дюймовый «парящий» дисплей и новый селектор коробки передач.

Также автомобили получили оригинальные кресла и двухцветную обивку.
Технически Tiguan L и Tiguan X не отличаются от предыдущей версии, то есть в Китае кроссоверы предлагаются с двухлитровым 186-сильным турбомотором или 220-сильным агрегатом.

Volkswagen сделал новый салон для кроссовера Volkswagen Tiguan

Привод может быть передний или полный, причем для полноприводных версий доступен исключительно 220-сильный агрегат.

Для Tiguan L еще предлагается 1,4-литровый ДВС в составе гибридной силовой установки мощностью 211 л.с. У Tiguan L еще есть и 150-сильный мотор с роботизированной коробкой передач.

Сейчас Tiguan L в КНР в пересчете стоит 2,46 млн рублей, а Tiguan X от 2,8 млн рублей.

Volkswagen сделал новый салон для кроссовера Volkswagen Tiguan

volkswagen Volkswagen Tiguan
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