Водителям в РФ рассказали, какие обороты могут убивать двигатель автомобиля

Многие автомобилисты наверняка задавались вопросом о том, какие обороты будут наименее вредны для двигателя, а какие могут навредить мотору.

Прояснить ситуацию решили специалисты «Российской газеты», которые рассказали, какие обороты могут убивать двигатель автомобиля.

В целом автоэксперты говорят, что ездить нужно на разных оборотах, однако другой вопрос, как часто стоит ездить на высоких или низких оборотах. Оптимальным для двигателя будет езда на средних оборотах, а именно от 2,5 до 4 тыс. оборотов в минуту.

Однако, высокие обороты также необходимы, но такая езда должна быть примерно каждые пять тысяч километров. В противном случае они несут большую нагрузку на двигатель, коробку передач и другие элементы.

Расход масла в таких случаях увеличивается, и соответственно растет расход масла на угар. Кроме этого, проблемы в системе охлаждения из-за некачественного антифриза или забитых сот радиатора, могут стать причиной того, что двигатель закипит.

Что касается постоянно езды на низких оборотах, то она также приводит к проблемам с силовой установкой.

Как говорят эксперты, при постоянной езде на низких оборотах или «внатяг» (когда машина едет на более высокой передаче, чем требует дорожная ситуация), в двигателе возникают вибрации, а она в свою очередь может быть причиной ускоренного износа поршней и вкладышей коленвала, появления нагара и растягивания цепи ГРМ раньше времени.

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