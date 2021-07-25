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Kia выпустила гибридную версию нового кроссовера Kia Sportage

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Новая модификация вышла на внутренний для компании рынок, где уже принимают заказы на обычную версию кроссовера нового поколения.

Kia Sportage уже собрал в Южной Корее более 16 тыс. заказов, и ожидается, что гибридная версия только улучшит показатели.

Итак, гибридная версия технически идентична Hyundai Tucson. То есть в силовой установке используется бензиновый 1,6-литровый двигатель, а также шестискоростная автоматическая КП со встроенным электродвигателем.

Kia выпустила гибридную версию нового кроссовера Kia Sportage

Мощность составляет 230 л.с. при 350 Нм. Как отметили в компании, гибридная версия стала еще и самой экономичной в актуальной линейке.

В продажу Kia Sportage с гибридной установкой поступит только с переднейприводной системой.

Ездить без активации бензинового мотора кроссовер не сможет, да и заряжать его от розетки не нужно. В дальнейшем компания предложит подзаряжаемую версию модели мощностью 265 л.с.

Kia выпустила гибридную версию нового кроссовера Kia Sportage

kia Kia Sportage
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