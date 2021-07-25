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Обновленный кроссовер Porsche Macan оценили в РФ от 5,39 млн рублей

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Компания Porsche привезла на российский рынок обновленную версию компактного кроссовера Macan.

Эта модель уже предлагается для заказа.  Обновленный кроссовер Porsche Macan оценили в РФ от 5,39 млн рублей.

Модификация Macan S обойдется россиянам в 6,49 млн рублей, а вариант Macan GTS продается за 7,49 млн рублей.

Самый дорогой вариант имеет 2,9-литровый двигатель мощностью 440 л.с. С этим мотором модель ускоряется до первой сотни в 4,3 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 272 км/ч.

Вариант Macan S имеет шестицилиндровый 2,9-литровый двигатель мощностью 380 л.с. Максимальная скорость составляет 259 км/ч, а разгон до 100 км/ч – 4,6 секунды.

Что касается обычной версии кроссовера, то она получила четырехцилиндровый турбированный двигатель с отдачей 265 л.с.

В этом случае максимальная скорость составляет 232 км/ч, а разгон будет осуществляться за 6.2 секунды. Не зависимо от комплектации коробка передач будет одна – семиступенчатая с двумя сцеплениями. Система привода предусмотрена на все колеса.

Обновленный кроссовер Porsche Macan оценили в РФ от 5,39 млн рублей

porsche Porsche Macan
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