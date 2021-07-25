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Автомобильный рынок РФ в июне занял четвертое место в Европе

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Аналитики опубликовали новый отчет по продажам автомобилей, в котором рассказали о самых крупных автомобильных рынках в Европе.
В рейтинге есть и Россия, которая в прошлом месяце заняла четвертое место, пишет агентство «Автостат». По подсчетам аналитиков, в нашей стране было продано 154 тыс. легковых авто (+27,4%).

Лидером в Европе в прошлом месяце стала Германия с показателем 274 152 ед. (+24,5%), а следом за ней в рейтинге находится Франция – 199 508 ед. (-14,7%).

В тройке самых крупных авторынков в ЕС оказалась Великобритания. Объемы продаж автомобилей в этой стране составили 186 128 ед., что на 28% больше.

Италия стала пятой с результатом 96 785 проданных машин, а это на 17,1% больше.

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