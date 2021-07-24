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АВТОВАЗ начал приём заказов на обновленную Lada Niva Bronto

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Lada Niva Legend получила экстремальную версию Bronto. Российский автопроизводитель анонсировал модель первым изображением, а также сообщил о начале приема заказов.
Lada Niva Legend в версии Bronto адаптирована для сложного бездорожья. Во внедорожнике есть доработанная система полного привода с блокировками дифференциалов, усиленная задняя ось и улучшенная подвеска.

Lada Niva Legend Bronto предлагается только в комплектациях Luxe и Prestige.

В комплектации Luxe есть кондиционер, подогрев сидений и 15-дюймовые колесные диски.

В Prestige к этим опциям добавятся пластиковые бамперы, накладки на колесные арки и изменённая радиаторная решетка.

В качестве опции можно заказать окрас кузова «Камуфляж» и сертифицированное оборудование.

В отличие от прошлой версии Bronto, новинка отличается новым блоком управления климатом, шумоизоляцией, сиденьями и панелью приборов. Цены на Lada Niva Legend Bronto пока не объявлены.

LADA Niva Legend Bronto
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