Bugatti сделала последний экземпляр гиперкара Divo стоимостью 5 млн евро

Последний из 40 экземпляров Bugatti Divo передали клиенту, таким образом все спорткары выполненные по специальному заказу отправлены покупателям.

Bugatti Divo получил свое название в честь гонщика 1930-х годов Альбера Диво. Серия была рассчитана на 40 экземпляров по цене от 5 млн евро.

Технически Divo повторял Chiron, но внешность передней части у модели была другая. Также Divo была легче на 35 кг за счет того, что в модели убрали шумоизоляцию и некоторые элементы выполнили из карбона. В результате масса купе составила 1996 кг.