Китайский бренд пересмотрел стоимость своего внедорожника Haval H9 на российском рынке, что стало известно в ходе мониторинга цен на новые авто, проводимого экспертами сайта «Цена Авто».

Haval повысила цены на Haval H9 в РФ на 50 – 70 тысяч рублей в июле 2021 года и теперь стоимость модели стартует от 2 750 000 рублей, тогда как топовый вариант оценен в 3 150 000 рублей.

В процентном выражении модель стала дороже на 1,6-2,5%.

Комплектации с двухлитровым бензиновым мотором прибавили в цене 50 тыс. рублей, а дизельные варианты подорожали на 70 тыс. рублей.