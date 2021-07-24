Volkswagen показала новый кроссовер Atlas Cross Sport GT с двигателем от Golf R

Volkswagen показала новый концептуальный кроссовер, который должен привлечь внимание к модели Atlas.

«Заряженный» паркетник Atlas Cross Sport GT технически повторяет популярный Golf R прошлого поколения.

Над концептом работал американский энтузиаст Джейми Орр, который под капот кроссовера установил силовой агрегат объёмом два литра. Его мощность составляет 300 лошадиных сил.

Такой ДВС устанавливался на прошлое поколение хэтчбека Golf R. В паре с силовым агрегатом работает семиступенчатый «робот» и фирменная система полного привода 4Motion.

Помимо этого, в Atlas Cross Sport GT уменьшили дорожный просвет и установили 22-дюймовый колесные диски от ABT.

Также в концепте установлена доработанная тормозная система с восьмипоршневыми механизмами и спортивные кресла.

Volkswagen Atlas Cross Sport GT не станет серийной версией. Его немецкая компания будет показывать на различных автомобильных мероприятиях.