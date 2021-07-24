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Лифтбек Toyota Prius возглавил ТОП-10 автомобилей, которые выбирают «раз и навсегда»

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Рейтинг подготовили автомобильные эксперты портала ISeeCars.com.

Американский портал составил ТОП-10 автомобилей, которые владельцы не хотят продавать даже через 15 лет, основываясь на данных за прошлый год.

В частности, было проанализировано 660-тыс. сделок машинами 1981-2005 годов выпуска.  При этом в рейтинг не стали включать те модели, которые уже сняты с производства.

Оказалось, что в США около 6,1% жителей эксплуатируют свои автомобили 15 лет, при этом было отмечено, что их доля растет.

Так, самые лояльные владельцы у автомобилей марки Toyota, при этом рейтинг возглавил хэтчбек Prius. 13,7% владельцев этого автомобиля эксплуатируют его более 15 лет.

Внедорожник Highlander оказался на второй строчке с показателем 12,4%, а в тройке лидеров находится пикап Tacoma (11,6%).

Следующие две строки также принадлежат автомобилям японской марки, а именно Sienna (11,5%) и пикапы Tundra (11,3%). Во второй пятерке лидеров оказались Honda CR-V (10,7%) и Pilot (10,4%), Subaru Forester (9,8%), Toyota 4Runner (9,4%) и Sequoia (9,1%).

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