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Audi RS Q e-tron дебютирует на ралли Дакар с 671-сильным электромотором

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Audi в 2022 году на «Дакаре» выступит с гибридным внедорожником с электрическим приводом.
Еще в 2020 году немецкий автопроизводитель заявил, что в 2022 году компания примет участие в самом сложном ралли -«Дакар».

Недавно представитель компании сказал, что в гонке будет участвовать Audi RS Q e-tron с электрическим приводом.

Этот автомобиль сейчас проходит серию сложнейших испытаний. В нем установлен TFSI мотор, который является генератором для зарядки батарей.

Вес блока аккумуляторов составляет 370 кг, а в движение раллийный внедорожник приводится двумя моторами от Audi e-tron FE07 Formula E, только для Audi RS Q e-tron двигатели прошли специальную адаптацию.

В Audi в дальнейшем планируют технологии от Audi RS Q e-tron использовать в серийных автомобилях.

audi Audi RS Q e-tron
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