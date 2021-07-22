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Запчасти для китайских автомобилей

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Автомашины, выпущенные китайскими производителями, привлекают покупателей своей ценовой доступностью. Но при проведении их текущего или капитального ремонта необходимо использовать соответствующие запчасти, которые должны подходить к конкретным маркам и удовлетворять требованиям по качеству.

Правила выбора запчастей для китайских авто

Приобретая запчасти для автомобиля китайского производства, надо ориентироваться на его марку. Подбор деталей в значительной мере определяется комплектацией эксплуатируемого автотранспортного средства. Если даже машины внешне трудноотличимы друг от друга, внутри они могут сильно различаться. Выбрать подходящие изделия и купить их по вполне умеренным ценам можно на сайте https://asiaparts.com.ua/. Здесь предлагаются оригинальные запасные части для различных китайских автомашин, а также детали, выпускаемые компаниями, которые являются партнерами китайских производителей. Они почти неотличимы от фирменных, имеют высокое качество, выпускаются под логотипами известных торговых марок и представлены в обширном ассортименте. При наличии необходимости в выполнении крупного ремонта целесообразно покупать их оптом, что позволит сэкономить ощутимые деньги.

Главные принципы покупки автодеталей для китайских машин

Некоторые автомобилисты, владеющие транспортными средствами, которые выпущены в Китае, полагают, что можно улучшить их технические характеристики, если сломавшуюся запчасть заменить на подходящую деталь европейского или японского происхождения. Хотя многие такие детали на самом деле подходят к китайским автомашинам, все же специалисты рекомендуют использовать в данных целях оригинальные изделия с учетом следующих факторов:

  • неопытному автомобилисту бывает сложно отличить одну модель транспортного средства от другой, если их экстерьер почти одинаков;
  • для разных модификаций одной марки надо приобретать соответствующие автозапчасти, чтобы они точно встали на место и не приводили к появлению неожиданных проблем;
  • при выборе запчасти надо использовать в качестве ориентира серийный номер автомашины.

Необходимо иметь в виду, что запасные части для автомобилей китайских марок подделывают так же, как и детали для машин, выпущенных в США, Европе, Японии и Южной Корее. При этом недобросовестные производители чаще всего не соблюдают требования технического регламента, что ведет к изготовлению бракованных изделий. По этой причине следует проявлять осторожность, чтобы не потратить деньги понапрасну и не подвергнуть свою жизнь риску.

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