Почему так важна шумоизоляция авто?

Шумоизоляцию автомобиля чаще всего рассматривают как элемент тюнинга перед установкой хорошей акустической системы. Действительно, какой смысл тратить десятки тысяч на дорогие динамики, если посторонний шум в автомобиле сводит на нет качество их звучания?

Но есть и еще одна причина, которая объясняет важность шумоизоляции авто, даже если не предполагается покупать дорогую акустику. Дело в том, что человеческий слух воспринимает только определенный диапазон звуковых волн. А сам организм (в частности внутренние органы и сердце) чувствителен к неслышимому ухом диапазону. Поэтому, вибрации, создаваемые двигателем автомобиля, негативно воздействую уже на человеческий «двигатель» — сердце. Это одна из причин, объясняющих, почему после поездки чувствует себя совершенно «разбитым» и уставшим не только водитель, но и его пассажир, хотя последний, может быть, и проспал всю дорогу.

После проведения шумоизоляции автомобиля пребывание в салоне становится гораздо приятнее. Отсутствие или снижение большинства шумов даст возможность спокойно разговаривать при движении по любым типам дорог. Водитель будет меньше уставать во время поездки — что, несомненно, скажется на безопасности движения.

Шумоизоляции авто — плюсы

Уменьшение шумов двигателя и подвески, которые возникают при движении по неровной дороге; Устранение шумов и вибраций в салоне; Качественное звучание акустических систем без помех; Снижение уровня усталости водителя и пассажиров; Повышение безопасности на дороге; Дополнительная теплоизоляция — шумоизоляция авто позволяет снизить нагрузку на устройства, обеспечивающие внутренний климат салона; Кроме того, качественная шумоизоляция авто не только уменьшает уровень шума в салоне, но и может обеспечить дополнительную антикоррозийную защиту.

Шумоизоляция авто — для каких элементов проводится?

Шумоизоляция автомобиля может быть частичной или полной, и позволяет сократить шумовые показатели в салоне автомобиля на 50-70%.

Шумоизоляция авто может быть реализована для следующих сегментов по-отдельности:

Двери

Наиболее простой способ уменьшения шума в салоне. Не требует сложной разборки деталей авто. Кроме того, это и наиболее показательный вариант шумоизоляции автомобиля — после проведения недолгой процедуры можно сполна ощутить качественные изменения в акустике салона;

Наиболее простой способ уменьшения шума в салоне. Не требует сложной разборки деталей авто. Кроме того, это и наиболее показательный вариант шумоизоляции автомобиля — после проведения недолгой процедуры можно сполна ощутить качественные изменения в акустике салона; Пол

Через пол в салон автомобиля передается множество шумов, вибраций. Изоляция пола уменьшает шумы колес, трансмиссионные шумы и вибрации от двигателя;

Через пол в салон автомобиля передается множество шумов, вибраций. Изоляция пола уменьшает шумы колес, трансмиссионные шумы и вибрации от двигателя; Двигательный отсек

Любые моторы производят гул — шумы и бензиновых, и дизельных двигателей могут причинять дискомфорт водителю (особенно при длительном вождении), поэтому шумоизоляция моторного отсека очень важна для обеспечения комфортной тишины в салоне;

Любые моторы производят гул — шумы и бензиновых, и дизельных двигателей могут причинять дискомфорт водителю (особенно при длительном вождении), поэтому шумоизоляция моторного отсека очень важна для обеспечения комфортной тишины в салоне; Багажник

Через багажник в салон проникают выхлопные шумы, стук задней подвески. Изоляция багажника особенно актуальна для кузовов хэтчбек и универсал, а также для авто с выхлопной системой спортивного типа;

Через багажник в салон проникают выхлопные шумы, стук задней подвески. Изоляция багажника особенно актуальна для кузовов хэтчбек и универсал, а также для авто с выхлопной системой спортивного типа; Арки и подкрылки

Шуршание шин по асфальту, удары гравия, летящего из-под колес автомобиля — всё это создает мелкие, но неприятные помехи для водителя. Шумоизоляция автомобиля поможет быстро устранить их.

Шумоизоляция автомобиля — вариации

Процесс шумоизоляции салона автомобиля можно разделить на две взаимодополняющие составные части:

Обработку вибродемпфирующими материалами;

Наклейку шумопоглощающих панелей.

Только такая комплексная шумоизоляция авто позволяет в значительной мере снизить уровень шумов в салоне. А самое главное — уменьшить негативное воздействие неслышимого ухом диапазона звуковых волн на организм водителя и пассажиров.

Шумоизоляция авто — вибродемпферы

То, что вибрирование различных узлов и агрегатов автомобиля во время движения — одна из основных причин чрезмерного шума в салоне, знают многие. Порой достаточно подтянуть плохо завинченные болты, шурупы и гайки, чтобы значительно снизить неприятное дребезжание (особенно полезна данная процедура для отечественных автомобилей).

И, тем не менее, остаются микроколебания кузова автомобиля, дверей, колесных арок и других деталей, вызывающих излишний шум. Вибродемпферы призваны в какой-то мере утяжелить дребезжащие детали и тем самым прилично уменьшить шум от них. Кроме того, структура вибродемпферов такова, что колебания быстро гасятся и затухают, не успев проникнуть в салон.

При шумоизоляции авто обрабатывают вибродемпферами, как правило, все внутреннее пространство салона, предварительно сняв обшивку. При этом необходимо помнить, что для каждого участка нужен свой вибродемпфирующий состав. Если нанести на крышу кузова автомобиля вибродемпфер, предназначенный для дверей, то вполне возможно, что она просядет под его тяжестью.

Не лишним будет упомянуть и тот факт, что вибродемпфирующие материалы наносятся на предварительно прогретые детали — это позволяет добиться наилучшего сцепления, а соответственно, и гашения волн вибрации.

Шумоизоляция автомобиля — шумопоглотители

Вибродемпфирующие материалы гасят звуковые волны только определенной частоты. Чтобы перекрыть весь диапазон требуется дополнительная проклейка шумопоглотителями.

Шумопоглощающие панели по своей структуре напоминают листы поролона, в связи с чем некоторые автолюбители проклеивают салон поролоном в надежде добиться хорошей звукоизоляции — это в корне ошибочное решение. Настоящий шумопоглотитель, хоть и похож на поролон, но имеет ячейки, разные по своим размерам. Каждая ячейка поглощает звуковые волны определенной частоты, а в целом перекрывается практически весь спектр шумов.

Качественная шумоизоляция автомобиля должна подразумевать не только обработку салона, но и нанесение вибродемпферов и шумопоглотителей на двигательный отсек, как один из основных источников шума.

Шумоизоляция авто — заключение

Изоляция салона автомобиля от шумов и звуков, которые возникают при движении, обеспечит водителю и пассажирам акустический комфорт. Однако надежная шумоизоляция авто высокого уровня эффективности невозможна без профессионального отношения к работе. Необходимо учитывать множество параметров — конструктивные особенности каждого автомобиля требуют тщательного подбора материалов отдельно для каждого элемента.

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