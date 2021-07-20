Выпускаемый в Китае кроссовер Geely Atlas заинтересует любого автомобилиста, имеющего желание обзавестись надежным и стильным транспортным средством за сравнительно небольшие деньги. Данная полноприводная модель производится для продажи в России, США и Европе.

Новейшие интеллектуальные системы

Технические характеристики Geely Atlas обеспечивают максимальную комфортность поездки, на какое бы расстояние она ни совершалась. В автомобиле предусмотрена система контроля доступа, которая полностью отвечает самым современным стандартам. Электронный рычаг ручника характеризуется практичностью и компактностью. Он не нуждается в регулировании в ходе использования и отключается автоматически при старте автомашины. С помощью задних датчиков парковки можно аккуратно и точно припарковаться на небольшом участке, что особенно важно для водителей с небольшим опытом. Для управления мультимедийной системой используются кнопки, расположенные на многофункциональном рулевом колесе, благодаря чему водитель может задействовать имеющиеся функции с максимальным удобством без отвлечения от наблюдения за дорогой.

Важнейшие достоинства Geely Atlas

Экстерьер кроссовера «Джили Атлас», который предлагает официальный дилер Geely в Сыктывкаре, имеет брутальный и уверенный вид, который при этом не создает ощущения громоздкости. Среди важнейших достоинств этого транспортного средства следует отметить:

привлекательность дизайна, обеспечивающего динамичность, стильность и самодостаточность автомашины, что побуждает многих автомобилистов купить Джили Атлас 2021 года;

ровность курса, гарантированная системой ABS;

наличие системы TMPS для контроля давления в покрышках;

оснащенность автомобиля функциями, которые поддерживают в салоне оптимальные микроклиматические условия;

отличное качество сборки, что выражается в отсутствии ненужных зазоров, высокой прочности и надежности креплений, ровном и бесшумном закрывании багажника;

шестиступенчатая МКПП или АКПП;

стильность и комфортность интерьера, которые обеспечиваются наличием кожаной обивки и передней панели из высококачественной пластиковой имитации дуба и алюминия;

высокое качество подвески позволяет исключить рывки даже на неровных поверхностях на средней скорости;

эффективная шумоизоляция делает работу мотора почти беззвучной;

великолепная маневренность, за счет чего при выполнении резких поворотов не возникает заносов.

Характеристики «Джили Атлас» обеспечивают высокий уровень комфортности и безопасности езды. Это достигается благодаря оснащенности данного автомобиля множеством электронных систем.