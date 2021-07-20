Организация грузоперевозок – достаточно сложное дело. Его выполнение требует наличия специальных знаний, практического опыта и затрат определенных ресурсов.

Классификация грузоперевозок

Доставка грузов может организовываться разными способами. В число основных категорий, служащих в качестве критериев для классификации грузоперевозок, входят:

Региональность. Выделяют внутригородские, пригородные, междугородние, межобластные и международные грузоперевозки. Более подробную информацию можно получить на сайте enkotrans.com.ua.

Тип транспорта, используемого для перевозки грузов. Он может быть воздушным, сухопутным или водным. Возможно также комбинирование двух и более типов транспортных средств.

Модальность. Это понятие используется для обозначения числа перевозчиков, участвующих в доставке груза. Унимодальные грузоперевозки предусматривают участие одного перевозчика, мультимодальные – участие нескольких перевозчиков, интермодальные – участие одного оператора от двух перевозчиков.

Классификация перевозимых грузов

При организации доставки грузов важную роль играют их транспортные характеристики. Выбор способа перевозки и типа транспортных средств в значительной степени зависит именно от них. Грузы классифицируются по следующим параметрам:

Размер. По данному критерию грузы подразделяются на габаритные и негабаритные. Разница между ними заключается в том, что размеры первых не превышают значений, допустимых для определенного типа транспорта.

Метод погрузки-выгрузки. По этом параметру грузы делятся на наливные, навалочные и штучные.

Вес. Организация доставки грузов предполагает их деление на тяжеловесные, обычные и легковесные.

Условия хранения. Одни грузы не подвержены воздействию атмосферы, тогда как другие требуют особых условий перевозки.

Степень опасности. Наряду с неопасными грузами перевозчикам в некоторых случаях приходится транспортировать токсичные, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные грузы.

Кроме вышеуказанных факторов, при организации перевозок грузов необходимо принимать во внимание множество других обстоятельств. По этой причине данную работу следует поручить высококвалифицированным профессионалам с богатым опытом. Чтобы не испытывать беспокойства по поводу сохранности и целостности груза, надо обратиться в надежную логистическую компанию.