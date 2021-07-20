Покупка автомобиля с ГБО

Переоборудование автомобилей на газ с целью получения запаса хода и значительной экономии на заправках топлива стремительно набирает обороты в европейских странах. На вторичном рынке подержанных авто предложения о продаже авто с ГБО пользуются особым спросом и вниманием. Переоборудованные на газ автомобили выглядят довольно заманчиво для покупателей, которым не придется тратить время и деньги на переоборудование вновь приобретенного «стального коня» на газ, ждать, когда окупится газовая установка, а можно начинать экономить при первой же заправке. Если новоиспеченный автовладелец решился на покупку автомобиля с ГБО, то не лишним будет первым делом отправиться на СТО и провести диагностику топливной системы. Это будет залогом успешной и безопасной эксплуатации переоборудованного на газ авто.

Что нужно проверить в первую очередь?

Даже если продавец автомобиля убедил в исправности установленного ГБО и продемонстрировал блестящую работу двигателя на газе, не следует жалеть времени и денег на профессиональную диагностику газовой установки. Проводить ее желательно на сертифицированной СТО, оснащенной необходимым диагностическим оборудованием, например, как: https://farre.com.ua/install/.

В обязательном порядке нужно проверить:

состояние фильтров;

герметичность топливной системы;

правильность установки баллона для сжиженного газа;

корректность работы газового ЭБУ;

состояние и работу редуктора (испарителя) и форсунок, при их наличии.

Своевременная диагностика ГБО, установленного на приобретенном автомобиле, избавит нового автовладельца от лишних трат, связанных с досадными скрытыми поломками топливной системы.

Определение состояния ГБО

Диагностическая проверка отдельных узлов и рабочих элементов ГБО покажет их состояние и необходимость замены в случае износа. Она должна быть завершена определением общего состояния альтернативной топливной системы и правильности ее настройки с помощью специального ПО, а также визуальным осмотром оборудования, установленным в подкапотном пространстве.

И наконец, несколько советов тем, кто впервые столкнулся с ГБО, купив переоборудованный на газ автомобиль:

запускать двигатель необходимо на бензине;

не следует пытаться завести авто при разряженном аккумуляторе;

необходимо определить точный остаток газа в баллоне.

Своевременная диагностика ГБО и следование нехитрым правилам сделают эксплуатацию автомобиля с дополнительной топливной системой удобной, простой и безопасной.