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Рестайлинговый кроссовер Kia Telluride впервые заметили на тестах

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Kia рестайлинговую версию большого кроссовера Telluride представила в прошлом году. Теперь компания готовит новое обновление для Telluride.
В Корее на тестах заметили рестайлинговый Telluride. Прототип закрыли плотной тканью от посторонних глаз, но даже через нее видно, что в кроссовере изменится рисунок задних фонарей, появится новая головная оптика и радиаторная решетка.

Предположительно, техническая часть автомобиля останется без изменений. Сейчас Telluride предлагается только с 3,8-литровом V6 мощностью 295 л.с. и 355 Нм крутящего момента.

Коробка передач доступна только 8-ступенчатая автоматическая. Новая рестайлинговая версия Telluride должна быть представлена в 2022 году.

kia Kia Telluride
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