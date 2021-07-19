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XPeng показала концепт-кар электрического летающего автомобиля X2

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Хотя полноценно назвать новинку летающим автомобилем сложно, но в компании назвали его именно машиной.

XPeng показала концепт-кар электрического летающего автомобиля X2, который создавался в первую очередь для доставки грузов.

В представленной китайской новинке есть возможность перемещать грузы без участия пилота. По задумке компании, летающий автомобиль сможет совершать полеты с системой автопилота.

Предшественником новинки стал летающий автомобиль Voyager X1, способный взлетать и приземляться вертикально. Заявлено, что последний совершил не менее 10 тыс. тестовых полетов.

Что касается Xpeng X2, то он весит 360 кг, при этом может перевозить до 560 кг груза. Максимальная скорость составляет 130 км/ч, а находится в воздухе Xpeng X2 может до 35 минут.

XPeng показала концепт-кар электрического летающего автомобиля X2 XPeng показала концепт-кар электрического летающего автомобиля X2

Источник: astera.ru. 

Xpeng
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