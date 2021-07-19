Автопроизводитель Suzuki хочет выйти на рынок электрических авто к 2025 году

Все крупные автоконцерны уже рассказали о сроках перехода на электрические модели. Теперь очередь дошла до более мелких автопроизводителей.

Suzuki Motor рассчитывает к 2025 году выйти на рынок электрокаров, а первые модели компании сначала появятся на индийском рынке.

Для Suzuki автомобильный рынок Индии является самым крупным, где она занимает большую долю и предлагает доступные модели.

По данным агентства Nikkei, в планах японского автопроизводители выпустить в Индии доступную модель с ценником 13 600 долларов с учётом субсидий.

Что это будет за электрокар пока неизвестно, но с высокой долей вероятности это будет компактная модель длиной не более 4 метров.