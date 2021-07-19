Главная » Новости

Автопроизводитель Suzuki хочет выйти на рынок электрических авто к 2025 году

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

Все крупные автоконцерны уже рассказали о сроках перехода на электрические модели. Теперь очередь дошла до более мелких автопроизводителей.
Suzuki Motor рассчитывает к 2025 году выйти на рынок электрокаров, а первые модели компании сначала появятся на индийском рынке.

Для Suzuki автомобильный рынок Индии является самым крупным, где она занимает большую долю и предлагает доступные модели.

По данным агентства Nikkei, в планах японского автопроизводители выпустить в Индии доступную модель с ценником 13 600 долларов с учётом субсидий.

Что это будет за электрокар пока неизвестно, но с высокой долей вероятности это будет компактная модель длиной не более 4 метров.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика