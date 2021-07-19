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Марка Mazda подняла цены на весь модельный ряд в РФ в июле 2021 года

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Автопроизводители продолжают пересматривать прайсы на свои автомобили в большую сторону и в ходе очередного мониторинга цен на новые авто эксперты «Цена Авто» выяснили, что в июле также подорожали модели Mazda.

Марка Mazda подняла цены на весь модельный ряд в РФ в июле 2021 года на 1,7-2,6% в зависимости от модели и комплектации.

В денежном выражении сумма удорожания составила 35-80 тыс. рублей.

Наименьшую прибавку получили модели Mazda CX-30 и Mazda CX-5, которые стали дороже на 35 тыс. рублей, а вот Mazda СХ-9 с начальной комплектации теперь продается по цене на 60 тыс. рублей дороже, тогда как другие его версии прибавили в цене 70-80 тыс. рублей.

Стоит отметить, что последний раз компания меняла стоимость всего модельного ряда в большую сторону в мае.

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