Внедорожники Jeep нового поколения будут способны ездить под водой

Автомобили марки Jeep смогут полностью погружаться под воду, о чем заявил генеральный директор Jeep Кристиан Менье изданию Detroit News.

По словам топ-менеджера, уже сейчас Jeep Wrangler Xtreme Recon способен преодолевать броды глубиной до 85 см.

При полном переходе на электрические модели можно сделать так, что внедорожник сможет полностью передвигаться под водой.

В электрокарах все узлы очень надежно защищены от внешних воздействий, ведь в автомобиле нет выхлопных труб и не нужны воздухозаборники.

Но подобное решение будет реализовано только к 2030 году, когда марка полностью перейдет на батарейные модели.