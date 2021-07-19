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Внедорожники Jeep нового поколения будут способны ездить под водой

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Автомобили марки Jeep смогут полностью погружаться под воду, о чем заявил генеральный директор Jeep Кристиан Менье изданию Detroit News.
По словам топ-менеджера, уже сейчас Jeep Wrangler Xtreme Recon способен преодолевать броды глубиной до 85 см.

При полном переходе на электрические модели можно сделать так, что внедорожник сможет полностью передвигаться под водой.

В электрокарах все узлы очень надежно защищены от внешних воздействий, ведь в автомобиле нет выхлопных труб и не нужны воздухозаборники.

Но подобное решение будет реализовано только к 2030 году, когда марка полностью перейдет на батарейные модели.

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