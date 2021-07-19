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Электрический кроссовер Faraday Future FF 91 стал доступен для заказа

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Первый прототип электрического кроссовера компании Faraday Future был представлен еще в 2014 году, а позже производитель показывал доработанные версии в качестве концептов.

Серийная версия была представлена в 2017 году и только сейчас на нее открыли прием заказов.

Электрический кроссовер Faraday Future FF 91 уже стал доступен для заказа, при этом поставки дилерам планируются в начале следующего года.

Для заказа компания просит внести оплату в размере 7,7 тыс. долларов. Модель с названием Faraday Future FF 91 стала первой для компании, которая дошла до серийного производства.

Премиальный автомобиль получил силовую установку мощностью 1050 л.с. и аккумулятор 130 кВт•ч. Заявленный разгон электрокара составляет 2,39 секунды.

Среди особенностей стоит отметить наличие для задних пассажиров выдвижного экрана с диагональю 27 дюймов.

Faraday Future Faraday Future FF 91
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