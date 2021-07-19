Главная » Новости

Kia может прекратить производство фастбека Stinger уже в 2022 году

Опубликовано Обновлено

Это уже не первый раз, когда сообщается, что корейская компания откажется от Stinger.

Еще в прошлом году сообщалось, что из-за низких продаж Kia Stinger будет снят с производства.

Также эксперты полагали, что компания выпустит масштабное обновление, чтобы увеличить спрос на модель.

По данным Korean Car Blog, спортивный фастбек Kia Stinger на домашнем рынке пользуется очень низким спросом.

Согласно производственным планам на следующий год, Stinger прекратят производить на заводе в корейском Сохари.

Пока неизвестно останется ли лифтбек на линиях других предприятий. Напомним, Kia Stinger для российского рынка выпускают на «Автоторе».

Помимо этого, корейской издание сообщает, что до 2024 года Kia Stinger будет полностью снят с производства.

kia KIA Stinger
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика