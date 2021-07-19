Kia может прекратить производство фастбека Stinger уже в 2022 году

Это уже не первый раз, когда сообщается, что корейская компания откажется от Stinger.

Еще в прошлом году сообщалось, что из-за низких продаж Kia Stinger будет снят с производства.

Также эксперты полагали, что компания выпустит масштабное обновление, чтобы увеличить спрос на модель.

По данным Korean Car Blog, спортивный фастбек Kia Stinger на домашнем рынке пользуется очень низким спросом.

Согласно производственным планам на следующий год, Stinger прекратят производить на заводе в корейском Сохари.

Пока неизвестно останется ли лифтбек на линиях других предприятий. Напомним, Kia Stinger для российского рынка выпускают на «Автоторе».

Помимо этого, корейской издание сообщает, что до 2024 года Kia Stinger будет полностью снят с производства.