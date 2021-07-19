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Компания Ford зарегистрировала новую торговую марку Skyline

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У компании Nissan есть автомобили с таким названием, но похоже, что и компания Ford тоже выпустит новинку с таким именем.

Как выяснилось, компания Ford зарегистрировала новую торговую марку Skyline, однако, какой автомобиль бренда будет носить такое название, пока не известно.

Заявка на новый торговый знак была подана в США 12 июля этого года, и в ней указана категория «Внедорожники, пикапы и легковые автомобили».

Стоит отметить, что ранее торговую марку Skyline автопроизводитель никогда не использовал. Впрочем, еще не ясно, сможет ли Ford воспользоваться названием.

ford Ford Skyline
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