Бренд Audi представил спортивные хэтчбек и седан RS3 нового поколения

Audi представила новое поколение «заряженных» моделей серии RS 3, которые получили огромное количество улучшений и даже режим дрифта.

Пятидверный хэтчбек и седан RS уже доступны для заказа в Европе по цене от 60 тыс. евро, что в пересчете составляет почти 5,3 млн рублей.

В новинках практически полностью изменили ходовую часть, была полностью изменена система полного привода и тормозная система.

При этом 2,5-литровый мотор получил минимум доработок — в нем увеличили крутящий момент с 480 Нм до 500 Нм, тогда как остальные показатели ДВС остались без изменений.

В новых RS 3 больше не будет предлагаться традиционная муфта на задней оси.

Вместо нее спорткары получили систему RS Torque Splitter, которая позволит контролировать и делить крутящий момент на каждом колесе.

К тому же такая система позволила реализовать новую систему с полной передачей крутящего момента на задние колеса.

Заявлено, что Audi RS 3 способны разгонятся до первой «сотни» за 3,8 сек. а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

При этом в качестве опции предлагается ограничитель на отметке 280 км/ч, а при заказе карбоно-керамических тормозных элементов ограничение по скорости передвинут до 290 км/ч.

Для новинок еще предлагается адаптивная подвеска и трековые покрышки Pirelli P Zero Trofeo R, для которых даже была специально откалибрована подвеска и предустановлен ездовой режим.

В салоне Audi RS 3 появилось рулевое колесо с настройками ездовых режимов, виртуальная панель приборов и большой экран мультимедийной системы.

Публично Audi RS 3 покажут в сентябре на выставке IAA в Мюнхене.