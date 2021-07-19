В России личный автомобиль скоро может стать роскошью

На российском рынке регулярно растет стоимость новых машин, причем заметная прибавка в цене наблюдается в этом году, хотя цены повышались и ранее.

В 2021 году ситуация усугубилась еще и на фоне дефицита некоторых автомобилей, что связано с мировой нехваткой полупроводников.

Также повышение цен на машины связано с повышающейся инфляцией, логистическими проблемами и др. В результате все эти факторы в совокупности могут привести к тому, что личный автомобиль может оказаться роскошью.

Об этом со ссылкой на аналитиков сообщают «РИА Новости». Уточняется, что автомобилисты уже столкнулись с тем, что не могут позволить эксплуатацию машин и их обслуживание из-за высоких трат.

Однако наряду с этим отмечается, что производители и дилерские центры заинтересованы в российском рынке и пытаются исправить ситуацию, а также дальше его развивать.

Между тем, на вторичном авторынке машины в сравнении с 2020 годом стали дороже уже на четверть, причем прогнозируется дальнейший рост цен.