Российские аналитики подготовили рейтинг новых легких коммерческих автомобилей, которые пользовались наибольшим спросом за период с января по май 2021 года.

В отчетный период в России было продано 52,2 тыс. новых LCV, а этот результат оказался в 1,5 раза больше чем годом ранее. «ГАЗель Next» – самая популярная модель LCV на авторынке России в этом году.

Ее продажи за пять месяцев года составили 11 505 экземпляров. На втором месте оказались автомобили Ford Transit, которых было продано в количестве 7 060 штук.

Третий результат показал фургон LADA Largus с объемами продаж 5 459 ед. Следующие строчки достались моделям российских компаний, а именно GAZ 3302 (4516 ед.), УАЗ 3909 (3189 ед.), GAZ 2752 (2786 ед.), УАЗ «Профи» (1361 ед.).

Еще в десятке числится Volkswagen Caravelle (1182 ед.), GAZ 2705 (1098 ед.) и Peugeot Traveller (1006 ед.).