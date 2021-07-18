Водителям в РФ перечислили полезные, но убивающие двигатель системы автомобиля

Автомобильные эксперты рассказали о системах, которые считаются полезными и востребованными, но способны наносить вред силовому агрегату.

Очень много систем в современных автомобилях предлагаются с целью заботы об экологии или ради экономии топлива.

Однако, есть среди них такие, что могут «убить» двигатель, и одной из них названа система «старт/стоп».

Производители не советуют прогревать силовые установки, но например, зимой это необходимо, так как нагрузка на него серьезно увеличивается, ведь непрогретый двигатель с трудом справляется со своей задачей. В конечном итоге сильно снижается ресурс шатунно-поршневой группы.

Что касается системы старт/стоп, то она увеличивает число пусков в тысячу раз, тогда как двигатель рассчитан на определенное число пусков.

В свою очередь каждое отключение является причиной остановки маслонасоса, тогда как пуск увеличивает нагрузку, а это все становится причиной износа деталей двигателя.

Еще в автомобилях есть система катколлектора, которую специалисты также назвали спорной, ведь из-за сажи в нейтрализаторе происходит его разрушение, а частички в результате оказываются в двигателе.

В итоге появляются задиры, забирающие мощность и увеличивающие повышенный расход масла.