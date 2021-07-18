Поиск надежных запчастей

От качества комплектующих в значительной степени зависит безопасность дорожного движения, здоровье и даже жизнь водителя и пассажиров. Сегодня ситуация с выбором подходящих по цене и качеству запчастей значительно усложнилась из-за развития аутсорсинга и глобализации.

Если в прошлые годы немецкий автомобиль означал, что и все его комплектующие изготовлены в Германии, то сегодня ситуация совсем другая. При сборке определенных моделей и марок используются комплектующие от сотен, а то и тысяч сторонних производителей по всему миру.

Этот момент необходимо учитывать при подборе запчастей. Занимаясь поиском комплектующих для своей марки и модели машины, следует предварительно выяснить, кто на самом деле является производителем, поскольку с высокой степенью вероятности запчасти изготовлены не на заводах, принадлежащих бренду.

На помощь приходит магазин автозапчастей в интернете. Хорошие интернет-магазины предлагают клиентам различные каталоги, в которых можно найти нужные детали по номеру, марке и модели, году выпуска машины.

Алгоритм подбора автозапчастей

Поскольку сегодня понятия оригинальных комплектующих и аналогов достаточно условны, при покупке запчастей следует помнить, что часто можно найти аналоги от других производителей вполне в достойном качестве, но за меньшую стоимость, нежели те, что применял брендовый производитель.

Предварительно необходимо выяснить номера оригинальных запчастей.

После этого по каталогам определить производителей аналогов.

Выяснить номера аналогичных запчастей на замену оригинала и сравнить качество и стоимость.

Оформить заказ на запчасти и произвести оплату.

В хороших интернет-магазинах запчастей продавцы- консультанты окажут всестороннюю помощь по поиску номеров запчастей и подбору оптимально подходящий по цене и надежности аналогов.

Как сэкономить на покупке запчастей

Покупка запчастей в дилерских центрах имеет некоторые особенности, которые следует помнить. Как правило, новые комплектующие для свежих моделей авто при их приобретении вне гарантийного ремонта, завышены.

Зато в дилерских центрах часто проводятся скидочные акции и сезонные распродажи. Кроме того, по выгодным ценам можно приобрести комплектующие для моделей прежних лет выпуска.

Другим вариантом является поиск запчастей в интернет-магазинах. В этом случае преимуществом является возможность самостоятельного подбора комплектующих по предоставленных в интернет-магазине каталогам. Такой подход позволяет значительно сэкономить на расходе денежных средств.