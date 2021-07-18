Поиск надежных запчастей

От качества комплектующих в значительной степени зависит безопасность дорожного движения, здоровье и даже жизнь водителя и пассажиров. Сегодня ситуация с выбором подходящих по цене и качеству запчастей значительно усложнилась из-за развития аутсорсинга и глобализации.
Если в прошлые годы немецкий автомобиль означал, что и все его комплектующие изготовлены в Германии, то сегодня ситуация совсем другая. При сборке определенных моделей и марок используются комплектующие от сотен, а то и тысяч сторонних производителей по всему миру.
Этот момент необходимо учитывать при подборе запчастей. Занимаясь поиском комплектующих для своей марки и модели машины, следует предварительно выяснить, кто на самом деле является производителем, поскольку с высокой степенью вероятности запчасти изготовлены не на заводах, принадлежащих бренду.
На помощь приходит магазин автозапчастей в интернете. Хорошие интернет-магазины предлагают клиентам различные каталоги, в которых можно найти нужные детали по номеру, марке и модели, году выпуска машины.
Алгоритм подбора автозапчастей
Поскольку сегодня понятия оригинальных комплектующих и аналогов достаточно условны, при покупке запчастей следует помнить, что часто можно найти аналоги от других производителей вполне в достойном качестве, но за меньшую стоимость, нежели те, что применял брендовый производитель.
- Предварительно необходимо выяснить номера оригинальных запчастей.
- После этого по каталогам определить производителей аналогов.
- Выяснить номера аналогичных запчастей на замену оригинала и сравнить качество и стоимость.
- Оформить заказ на запчасти и произвести оплату.
В хороших интернет-магазинах запчастей продавцы- консультанты окажут всестороннюю помощь по поиску номеров запчастей и подбору оптимально подходящий по цене и надежности аналогов.
Как сэкономить на покупке запчастей
Покупка запчастей в дилерских центрах имеет некоторые особенности, которые следует помнить. Как правило, новые комплектующие для свежих моделей авто при их приобретении вне гарантийного ремонта, завышены.
Зато в дилерских центрах часто проводятся скидочные акции и сезонные распродажи. Кроме того, по выгодным ценам можно приобрести комплектующие для моделей прежних лет выпуска.
Другим вариантом является поиск запчастей в интернет-магазинах. В этом случае преимуществом является возможность самостоятельного подбора комплектующих по предоставленных в интернет-магазине каталогам. Такой подход позволяет значительно сэкономить на расходе денежных средств.