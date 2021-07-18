Компания BMW показала концепт-кар седана BMW 7-Series из 90-х

BMW еще в 90-е годы смогла предугадать будущие тренды и реализовала их в концепте, который так и не был показан в свое время публике.

В Сети показали концепт ZBF-7e, который стал предвестником 7 Series. Автомобиль представил дизайнер Джоджи Нагасима, который является автором 3 Series (E36 и E90), 5 Series (E39) и Z3 Roadster.

Концепт ZBF-7e получил большие колесные диски с покрышками, которые в свое время пришлось разрабатывать индивидуально, так как максимальный диметр колес был 19-дюймов.

Также в седане установили выдвижные дверные ручки и камеры вместо зеркал. В салоне был размещен персональный компьютер и единый блок панели приборов и экрана мультимедийной системы.

Но самым главным элементом в концепте оказались большие «ноздри», которые многие поклонники компании обсуждают и сейчас, несмотря на то что они в автомобилях марки уже присутствуют практически на всех моделях.

Нагасимы в интервью заявил, что концепт ZBF-7e был утвержден руководством компании, но в итоге он так и не был продемонстрирован публике, при этом многие решения из него потом реализовали в серийных моделях.