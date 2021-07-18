Главная » Новости

Компания BMW показала концепт-кар седана BMW 7-Series из 90-х

Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

BMW еще в 90-е годы смогла предугадать будущие тренды и реализовала их в концепте, который так и не был показан в свое время публике.
В Сети показали концепт ZBF-7e, который стал предвестником 7 Series. Автомобиль представил дизайнер Джоджи Нагасима, который является автором 3 Series (E36 и E90), 5 Series (E39) и Z3 Roadster.

Концепт ZBF-7e получил большие колесные диски с покрышками, которые в свое время пришлось разрабатывать индивидуально, так как максимальный диметр колес был 19-дюймов.

Также в седане установили выдвижные дверные ручки и камеры вместо зеркал. В салоне был размещен персональный компьютер и единый блок панели приборов и экрана мультимедийной системы.

Но самым главным элементом в концепте оказались большие «ноздри», которые многие поклонники компании обсуждают и сейчас, несмотря на то что они в автомобилях марки уже присутствуют практически на всех моделях.

Нагасимы в интервью заявил, что концепт ZBF-7e был утвержден руководством компании, но в итоге он так и не был продемонстрирован публике, при этом многие решения из него потом реализовали в серийных моделях.

bmw
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика