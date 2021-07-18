Renault Arkana и Renault Kaptur с турбированным ДВС не получат механическую КПП

В российском офисе Renault изданию Авторевю ответили на все волнующие автолюбителей вопросы по поводу механической коробки передач для турбированного ДВС.

Как пишет Авторевю, еще во время ранних тестов было сказано, что Arkana может появиться с турбированным мотором и механической коробкой передач.

Недавно такой силовой агрегат добрался до Duster, но, по заявлению представителей марки, в Arkana такой связки ожидать не стоит.

Также турбомотор с «механикой» не появится и в Kaptur.

В пресс-центре отметили, что 70% покупателей выбирают Kaptur и Arkana с автоматической трансмиссией, к тому же 37% продаж турбированного 1.3 TCe приходится на Kaptur и 40% — на Arkana.

В компании обращают внимание на потребительский спрос и сейчас больше делают ставку на автоматические коробки передач.