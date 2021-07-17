Внедорожники Jeep Wrangler появились в каршеринге «Яндекс.Драйв»

Автопарк каршеринга «Яндекс.Драйв» пополнился десятью экземплярами внедорожников модели Jeep Wrangler нового поколения.

Как сообщили в российской компании, новинки в исполнении Sahara стали доступны в столичном каршеринге.

Представленные в парке автомобили имеют яркие цвета кузова, а именно красный, зеленый, оранжевый, вишневый и голубой металлик.

В техническом плане все экземпляры одинаковые и имеют двухлитровые турбированные ДВС мощностью 272 л.с., работающие в паре с 8-скоростным автоматом и полноприводной системой.

Отмечается, что арендовать внедорожники смогут россияне возрастом старше 26 лет, которые имеют не менее 6 лет стажа вождения.

В аренду машины предложат по минутам, часам, а также их можно арендовать на пару дней для загородных поездок, что доступно в приложении в разделе «Вояж».