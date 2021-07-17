Главная » Новости

Модель LADA Granta получит специально разработанные для нее шины Kama

Опубликовано Обновлено

Новые покрышки разработаны специально для бюджетных комплектаций модели Lada Granta.
Kama Tyres представила новые покрышки под названием Kama Grant — это «резина» типоразмеров — 175/65R14 и 185/60R14 для эксплуатации в летний период.

Как заявляет производитель, на них можно ездить по усовершенствованным капитальным дорогам с облегченным либо переходным покрытием при температуре воздуха от +2 до +55 градусов.

Kama Grant получили скоростное ограничение до 210 км/ч и грузоподъемность каждой покрышки до 475 кг.

Как указали на сайте Kama, покрышки для Granta эффективно отводят воду и очищаются от грязи, также они устойчивые на дороге и обладают низким уровнем шума.

Комплект Kama Grant 185/60R14 будет предлагаться по цене 8 320 рублей, но пока их в продаже нет.

Kama
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика