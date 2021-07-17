Модель LADA Granta получит специально разработанные для нее шины Kama

Новые покрышки разработаны специально для бюджетных комплектаций модели Lada Granta.

Kama Tyres представила новые покрышки под названием Kama Grant — это «резина» типоразмеров — 175/65R14 и 185/60R14 для эксплуатации в летний период.

Как заявляет производитель, на них можно ездить по усовершенствованным капитальным дорогам с облегченным либо переходным покрытием при температуре воздуха от +2 до +55 градусов.

Kama Grant получили скоростное ограничение до 210 км/ч и грузоподъемность каждой покрышки до 475 кг.

Как указали на сайте Kama, покрышки для Granta эффективно отводят воду и очищаются от грязи, также они устойчивые на дороге и обладают низким уровнем шума.

Комплект Kama Grant 185/60R14 будет предлагаться по цене 8 320 рублей, но пока их в продаже нет.