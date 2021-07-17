Дизайнерский дом Pininfarina показал концепт-кар электрического концепта Teorema

Новый прототип создавался с использованием VR-технологий, и создавая его специалисты Pininfarina хотели показать свое видение «мобильности будущего».

Дизайнерский дом Pininfarina показал концепт-кар электрического концепта с названием Teorema, опубликовав тизерные изображения.

На них показали необычный автомобиль, который по задумке не имеет руля и педалей, так как за управление будет отвечать автопилот.

Еще машина имеет гладкий аэродинамический кузов, причем было отмечено, что при разработке такого авто, аэродинамику проверяли в аэродинамической трубе, после чего корректировали формы.

Длина новинки составляет 5 400 мм, при этом показатель высоты составляет 1 400 мм. Основой для прототипа стала платформа, созданная компанией Benteler, которая является производителем компонентов из стали.

Что касается салона, то в нем установили 5 сидений, которые расположились по формуле 1+2+2. Предусмотрена еще и возможность перемещать кресла по салону, причем из них можно сделать даже полноценные спальные места.

Как отметили в Pininfarina, представленный прототип является лишь видением будущего, поэтому серийным такой автомобиль не станет.