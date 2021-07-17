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Jeep выпустит новый недорогой внедорожник с электродвигателем

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Глава американкой компании, общаясь с зарубежными журналистами поделился планами по расширению модельного ряда.

В частности, говорилось о планах, в которых предусмотрено расширение модельного ряда, в том числе и за счет нового компактного кроссовера.

Президент компании Jeep Кристиан Менье намекнул, что планируется выпуск модели, которая окажется даже меньше Renegade.

При этом такая новинка, как и другие новые проекты, будет полностью электрифицирована. Кроме этого, представитель компании заявил, что рассматривается возможность выпуска и других моделей, и сегментов, где бренд еще не представлен.

Пока известно, что новый кроссовер Jeep будет создан на платформе STLA Small (CMP), которая лежит в основе Stellantis. Другие подробности не раскрываются.

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