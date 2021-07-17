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Tesla предлагает подписку на премиум-функции автопилота за $199

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Теперь владельцы электрокаров Tesla могут оформить подписку на премиальный пакет функций автопилота.

Новая услуга предлагается вместо разовой оплаты в размере 10 тыс. долларов за активацию автопилота.

Премиум-пакет опций называется Full Self Driving (FSD), его можно оформить за 199 долларов в месяц.

За эту сумму автовладелец Tesla получит полный доступ ко всем системам автопилота, но тут стоить отметить, что даже при его активации водителю нужно следить за дорогой и держать руки на рулевом колесе.

Функция Full Self Driving доступна для моделей с бортовым компьютером Hardware 3, а если аппаратная часть предыдущего поколения, то ее потребуется обновить до актуальной.

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