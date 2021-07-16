Японские автомобили Mazda, появившиеся еще в середине двадцатого столетия, обладают высокой надежностью. Однако спустя определенное время после начала эксплуатации они по разным причинам нуждаются в ремонте так же, как и другие транспортные средства. Для решения этой задачи необходимо использовать соответствующие комплектующие.

Различия между оригиналами и подделками

Запчасти на Mazda, выпущенные официальным производителем, стоят недешево. Поэтому рынок наводнен множеством внешне очень похожих на них аналогов, продающихся гораздо дешевле. При выборе одного из этих вариантов необходимо учитывать следующие обстоятельства:

Оригинальные детали производятся на заводах Mazda, а потому имеют продолжительный гарантийный срок.

Подделки изготавливаются на предприятиях, не имеющих партнерских взаимоотношений с японским концерном, в связи с чем не соответствуют стандартам официального производителя.

Оригинальные запчасти не имеют никаких отличий от штатных деталей, установленных в автомобилях Mazda на момент выпуска.

Оригинальные запчасти позволяют сохранять функциональные и технические параметры автомобилей Mazda.

Наличие на автомашине поддельных запасных частей значительно понижает ее стоимость при продаже на вторичном рынке.

Аналоги, купленные у сомнительного продавца, могут не отвечать характеристикам автомобиля.

Основные принципы выбора запчастей Mazda

При покупке комплектующих для автомобиля Mazda необходимо принимать во внимание непрерывное усовершенствование модельного ряда. В течение последних десяти лет это транспортное средство подвергалось рестайлингу не менее трех раз. Чтобы не допустить ошибки при подборе запчастей, надо тщательно проверить совместимость их модификаций и модели авто. При наличии опасений относительно правильности выбора проще всего воспользоваться поиском при помощи VIN-кода, который представляет собой число из десяти или двенадцати цифр, идентифицирующее конкретную деталь. VIN-код играет роль своеобразного паспорта транспортного средства, который выделяет его среди других автомобилей, выпущенных тем же производителем.

Своевременная замена запасных частей на Mazda позволяет обойтись без дорогостоящего капитального ремонта автомобиля. Чтобы полученный результат был надежным, необходимо использовать в этих целях высококачественные изделия.