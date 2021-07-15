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Новый компактный кроссовер Hyundai AX1 выйдет на рынок с именем Casper

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Ранее новый компактный кроссовер от марки Hyundai не раз был замечен во время тестирования.
Его внутренне название Hyundai AX1, а теперь стало известно, с каким именем он выйдет в продажу. И оказалось, что новый компактный кроссовер Hyundai AX1 выйдет на рынок с именем Casper, то есть его назвали в честь приведения из одноименного фильма 1995 года.

Этот автомобиль создается для Индии и стран Юго-Восточной Азии, однако не исключается, что его будут продавать и на других рынках.

Официальной информации о технических характеристиках и других особенностей нет.

Ранее сообщалось, что ширина и длина новинки немного больше чем у Hyundai i10, но высота и дорожный просвет прототипа значительно выше, чем у сити-кара i10.

Корейское издание The Korean Car Blog также предполагало, что Hyundai сейчас готовит аналог Kia Sonet, который уже предлагается на индийском рынке.

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