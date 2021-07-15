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АВТОВАЗ возобновил производство четырех автомобилей

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Ранее сообщалось, что компания останавливает выпуск нескольких моделей на сутки.
Как стало известно, спустя сутки, как и планировалось, АВТОВАЗ возобновил производство четырех автомобилей, а именно Lada XRay и Largus, а также Renault Logan и Sandero.

Между тем еще выяснилось, что АвтоВАЗ не будет делать рабочим днем 17 июля, как это планировали ранее.

Уже с 26 июля по 15 августа сотрудники предприятия отправятся в корпоративный отпуск. Что касается остановки производства 14 июля, то есть данные, что простой был введен из-за нехватки комплектующих от «Bosch Самара».

Стоит отметить, что короткие простои на главном конвейере происходят не впервые, при это на объёмах продаж Лад они не отразятся.

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