Российское подразделение компании Subaru 15 июля объявило о старте приема заказов на кроссовер Subaru Outback нового поколения, который предложат с единственным двигателем.

О том, когда автомобили доберутся до дилеров, информации пока нет. При этом новая генерация кроссовера уже предлагается для заказа, а в компании объявили стоимость новинки.

Компания Subaru начала продажи в РФ нового кроссовера Subaru Outback, который оценили от 3 869 000 рублей. Всего комплектаций будет три, среди которых самая дорогая получила ценник 3 999 900 рублей. Все версии оснащены единственным 2,5-литровым ДВС мощностью 188 л.с.

В паре с силовой установкой работает вариатор и полноприводная система. В нашу страну кроссоверы будут поставляться из Японии.

Напомним, Subaru Outback уже создан на платформе SGP, которая также лежит в основе кроссовера Forester.

В этой тележке увеличено количество высокопрочной стали, за счет чего кузов автомобилей стал жестче и легче. Subaru Outback получил дорожный просвет 220 мм, и багажник 2100 литров при сложенных задних сидениях.