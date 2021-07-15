Электромобиль MINI Cooper S появится в продаже в России в 2022 году

Как известно, в модельной линейке MINI в ближайшие годы будут появляться электрические версии, и в результате марка станет полностью электрической.

Об этом было ранее объявлено представителями дочерней компании BMW Group, между тем они недавно сообщили, что на глобальном рынке доля автомобилей с электрическими установками уже превысила 12% в первом полугодии 2021 года.

Только автомобилей марки MINI в отчетный период компания продала 157 799 экземпляров, а этот результат стал лучше на 32,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Из общего показателя на MINI Electric пришлось 13 454 ед.

Особо такие автомобили пользуются спросом в Германии и Великобритании. Как недавно сообщила пресс-служба бренда, востребованные на мировом рынке электрокары бренда MINI, а точнее MINI Cooper SE (MINI Electric) появится на российском рынке.

Их поставки в нашу страну планируется начать в следующем году, но точные сроки пока не объявлены.

Электрический кроссовер получил установку мощностью 184 л.с. при 270 Нм крутящего момента. Запас хода составит от 203 до 234 км. Максимальная скорость составляет 150 км/ч.