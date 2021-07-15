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АВТОВАЗ готовит к выходу обновленный внедорожник Lada 4×4 Bronto

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В семействе Niva Legend грядёт пополнение — АвтоВАЗ готовится представить и начать продажи обновленного варианта Lada 4×4 Bronto.
После обновления этот внедорожник появится в продаже как Lada Niva Bronto, причем есть данные, что купить его можно будет уже через месяц.

Как выяснил портал «Лада.Онлайн», АвтоВАЗ уже разослал в дилерские цены распоряжения, в рамках которого будет осуществляться подготовка специалистов отдела продаж к выпуску Lada Niva Legend в версии Bronto.

Стоит отметить, что официально российский автопроизводитель о старте продаж модели не объявлял, но можно предположить, что информация появится в ближайшее время.

Есть данные, что у модели в сравнении с предшественником слегка изменится внешность, в то время как салоне претерпит более серьезных изменений, среди которых новые дефлекторы воздуховодов, передняя панель, приборная панель и многое другое.

Что касается силовых установок, то для Bronto будет доступен 1,7-литровый 83-сильный агрегат, работающий в паре с 5-скоростной механической КП и полноприводной системой.

lada Lada 4х4 Bronto
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