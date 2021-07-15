Volkswagen готовит новый большой электрокроссовер Volkswagen ID.8

Немецкий автопроизводитель строго следует своей стратегии развития, выпуская новые электрические автомобили.

Очередной новинкой в семействе ID стане большой кроссовер, который по габаритам будет сопоставим с Teramont.

Его выпуск осуществляется в рамках стратегии развития с названием New Auto, которую планируется реализовать до 2030 года.

В ней предусмотрен не только выпуск модели большого электрического кроссовера с названием ID.8, но и других новинок.

Что касается Volkswagen ID.8, то в его основе расположится платформа MEB, но в перспективе она будет заменена на совершенно новую платформу, разработкой которой компания уже занимается.

Эта платформа позже будет во всех автомобилях компании, оснащенных полностью электрической установкой.