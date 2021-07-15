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Hyundai объявила о прекращении выпуска большей части линейки модели Veloster

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Автомобиль Veloster оказался не настолько удачным, на что указывают его продажи.
В связи с этим компания Hyundai решила пересмотреть линейку и оставить в ней только одну версию.

В результате Veloster 2022 модельного года будет представлен только вариант N, оснащенный турбированным 2,0-литровым агрегатом с отдачей 275 л.с.

При этом модификации 2.0, 2.0 Premium, R-Spec, Turbo и Ultimate уберут из линейки модели.

Стоит отметить, что Veloster вышел на рынок 10 лет назад и в последние годы его популярность резко упала.

Как стало известно, продажи автомобиля только в прошлом году сократились в два раза. На американском рынке в прошлом году было продано 7 581 экземпляр, а годом ранее объемы составили 12 849 штук.

Hyundai Veloster
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