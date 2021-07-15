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Продажи Lada на автомобильном рынке Украины растут огромными темпами

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При этом объёмы реализованных автомобилей отечественного бренда пока остаются небольшими.
Как стало известно «Газете.Ru», журналисты которой ссылаются на данные «УкрАвтоПрома», в первом полугодии объемы проданных Лад в Украине составили 909 экземпляров, что на 276 процентов превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Только в июне автомобилей Lada было продано 170 штук, что в 5,5 раза больше. Отмечается, что темпы роста моделей марки оказались самыми высокими среди других производителей, представленных в стране.

Стоит отметить, что на рост продаж повлияло и то, что на предприятии ЗАЗа в прошлом году было запущено локальное производство Лад.

Впрочем, продажи Lada растут не только в Украине, но и в России. Так, в первом полугодии россияне купили 200 219 ед., что на 51% больше, чем годом ранее.

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