На авторынке США впервые за 39 лет сменился лидер по продажам

Популярный на автомобильном рынке США пикап от американской компании, впервые за 39 лет уступил лидерств другим моделям.

Согласно статистике за второй квартал этого года, в США было продано на 49% авто больше. Объём рынка в этот период составили почти 4,42 млн единиц.

Среди автомобильных марок лидером стала Toyota, на втором месте Ford и третий результат у Honda. При этом среди моделей лидирующую позицию во втором квартале занял Chevrolet Silverado с результатом 164 731 проданный экземпляр.

Следом за ним с объемами продаж 164 232 ед. оказался Ram Pickup и только на третьей позиции оказался Ford F-Series, который лидировал по продажам в стране 39 лет.

Дилеры американской компании продали только 158 235 ед. Honda CR-V и Toyota RAV4 оказались в первой пятерке лидеров с объемами продаж 119 433 и 106 940 ед. соответственно.