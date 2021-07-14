Главная » Новости

На авторынке США впервые за 39 лет сменился лидер по продажам

Просмотров 5 Опубликовано Обновлено

Популярный на автомобильном рынке США пикап от американской компании, впервые за 39 лет уступил лидерств другим моделям.

Согласно статистике за второй квартал этого года, в США было продано на 49% авто больше. Объём рынка в этот период составили почти 4,42 млн единиц.

Среди автомобильных марок лидером стала Toyota, на втором месте Ford и третий результат у Honda. При этом среди моделей лидирующую позицию во втором квартале занял Chevrolet Silverado с результатом 164 731 проданный экземпляр.

Следом за ним с объемами продаж 164 232 ед. оказался Ram Pickup и только на третьей позиции оказался Ford F-Series, который лидировал по продажам в стране 39 лет.

Дилеры американской компании продали только 158 235 ед. Honda CR-V и Toyota RAV4 оказались в первой пятерке лидеров с объемами продаж 119 433 и 106 940 ед. соответственно.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика