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Компания Opel представила хэтчбек Opel Astra шестого поколения

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Opel полностью рассекретила новое поколение хэтчбека Astra, которое теперь базируется на платформе от Peugeot 308 и делит с французской моделью силовые агрегаты.
В основе нового поколения Opel Astra лежит тележка EMP2. За счет этого модель стала больше прошлого поколения. Так, колесная база хэтчбека составляет 2675 миллиметров как у Peugeot 308, от последней немецкому автомобили достались гибридные и классические силовые установки.

Компания Opel представила хэтчбек Opel Astra шестого поколения
Opel Astra выполнен в новом стиле Vizor, причем его применили не только во внешности, но и в салоне.

Так, на центральной панели под одним стеклом установили панель приборов и мультимединую систему.

Причем в автомобиле решили оставить и привычные кнопки. Как отметили в компании Opel, современные технологии детально были продуманы с традиционными решениями.

Компания Opel представила хэтчбек Opel Astra шестого поколения

Под капотом Astra будут устанавливать турбированные 110 и 130-сильные моторы. Самые доступные версии будут предлагаться с механической коробкой передач, а вот более мощные и гибридные получили восьмиступенчатую автоматическую коробку.

Opel Astra начнут производить осенью текущего года, продажи хэтчбека должны начаться до конца года.

Компания Opel представила хэтчбек Opel Astra шестого поколения Компания Opel представила хэтчбек Opel Astra шестого поколения Компания Opel представила хэтчбек Opel Astra шестого поколения Компания Opel представила хэтчбек Opel Astra шестого поколения Компания Opel представила хэтчбек Opel Astra шестого поколения

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