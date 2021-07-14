Компания Opel представила хэтчбек Opel Astra шестого поколения

Opel полностью рассекретила новое поколение хэтчбека Astra, которое теперь базируется на платформе от Peugeot 308 и делит с французской моделью силовые агрегаты.

В основе нового поколения Opel Astra лежит тележка EMP2. За счет этого модель стала больше прошлого поколения. Так, колесная база хэтчбека составляет 2675 миллиметров как у Peugeot 308, от последней немецкому автомобили достались гибридные и классические силовые установки.



Opel Astra выполнен в новом стиле Vizor, причем его применили не только во внешности, но и в салоне.

Так, на центральной панели под одним стеклом установили панель приборов и мультимединую систему.

Причем в автомобиле решили оставить и привычные кнопки. Как отметили в компании Opel, современные технологии детально были продуманы с традиционными решениями.

Под капотом Astra будут устанавливать турбированные 110 и 130-сильные моторы. Самые доступные версии будут предлагаться с механической коробкой передач, а вот более мощные и гибридные получили восьмиступенчатую автоматическую коробку.

Opel Astra начнут производить осенью текущего года, продажи хэтчбека должны начаться до конца года.