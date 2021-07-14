Автомобили китайских брендов подорожали на 20-110 тыс. руб. в июле 2021 года

Регулярно китайские автопроизводители пересматривают стоимость своих автомобилей, а в этом месяце и вовсе произошло подорожание сразу на 10 машин разных марок.

На измененный прайсы обратили внимание журналисты Quto.ru, которые выяснили, что в июле 2021 года изменились прайсы у компаний Changan, Haval, Great Wall и JAC, а сумма удорожания составила 20 тыс. рублей минимум, тогда как максимальная – 100 тыс. рублей.

На 110 тыс. рублей стали дороже модели Great Wall Wingle 7 и JAC S7, а лифтбек JAC J7 прибавил в цене 100 тыс. рублей.

Также дороже обходятся CS35 Plus, CS55 и CS75, причем минимум прибавил в цене только CS55. Также цены изменились и на такие модели как: Haval Jolion, Haval H9, JAC S3, а также JAC T6.